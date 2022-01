Booba détruit le look de SCH et Dadju à la Fashion Week

Booba prend comme souvent un malin plaisir à commenter l’actualité du rap français pour descendre les autres rappeurs et cette fois-ci ce sont SCH et Dadju qui viennent d’en faire les frais en raison du style vestimentaire des deux chanteurs lors de la Fashion Week de Paris. Le look des deux artistes n’a pas plu à Kopp qui a livré ses impressions à la découverte des photos.

Le Duc ne lâche personne

A l’occasion de la Fashion Week dans la capitale Française SCH a fait sensation en début de semaine invité au défilé Kenzo. Il a pris la pose devant les photographes vêtu de la marque de prêt-à-porter. Le rappeur Marseillais a ensuite récidivé avec une apparition au défilé du célèbre styliste Jean Paul Gaultier tout Dadju.

Le frère de Gims a posté plusieurs clichés pris par son photographe personnel CODEPUK de l’événement sur son compte Instagram dont l’un en compagnie du « S » et un autre avec le couturier français présenter afficher sa tenue qui n’a pas du tout convaincu Booba.

Booba trouve des nouvelles cibles

Dadju en costume orange et SCH ont sorti leur plus bel accoutrement dans un style très différent. Booba s’est empressé de partager une vidéo sur la page Instagram d’OKLM des deux compères à la Fashion Week pour les ridiculiser.

« Si j’débarque avec ce flow mi Kermit mi Casimir mi Crocodile Dundee au Stade de France vous validez ou pas?« a-t-il mis en commentaire de la publication avant d’ajouter dans une story avec le message, « Le D et le S » sur l’une des photos ainsi qu’un émoji mort de rire tout en mentionnant les deux artistes.

