Rohff s’explique en face à face avec Eto’o après la défaite des Comores

Rohff a poussé un coup de gueule contre Samuel Eto’o sur la différence de traitement entre l’équipe des Comores et le Cameroun pendant la CAN 2022. Le rappeur du 94 s’est agacé de la défaite des joueurs Comoriens alors qu’il avait fait le déplacement en Afrique pour suivre la rencontre depuis les tribunes du stade.

Rohff a dit ses vérités à Eto’o

De retour en France après avoir assisté à la défaite des Comoriens (2-1) au Cameroun en huitième de finale de CAN, Rohff s’est confié au magazine So Foot sur son déplacement à Yaoundé, un voyage dont l’ancien membre de la Mafia K’1 Fry n’est pas prêt d’oublier entre sa mésaventure pour arriver au stade en « motoman », ses soupçons sur le manque de fair-play envers l’équipe des Comores puis sa rencontre avec les joueurs après le match dans les vestiaires, Housni s’est exprimé ouvertement en expliquant également avoir rencontré Samuel Eto’o.

« Les joueurs m’ont dit qu’avant d’être testés, certains avaient été pris en photo. Et c’est justement ceux qui ont été photographiés qui ont été testés positifs. C’est quand même suspect. » a d’abord révélé Rohff au sujet des déclarations des joueur Comoriens, « on ne réclamait pas de la pitié. Juste jouer d’égal à égal » a ajouté le rappeur du 94. Il a ensuite déclaré avoir croisé à l’aéroport Samuel Eto’o avant son retour en France. L’ancien joueur est le nouveau patron du football camerounais pays hôte de la CAN 2021.

« Tout cela n’avait pas été très fair-play. » a-t-il lancé à l’ex-joueur du Barca. « Il m’a répondu qu’on avait du mérite. On n’a pas eu le temps de discuter longtemps, on avait des avions à prendre. Encore une fois, on ne réclamait pas de la pitié. Juste jouer d’égal à égal. On n’est pas des mauvais perdants. Le gardien camerounais a fait un super arrêt sur la frappe d’El Fardou (Ben Nabouhane), il n’y a pas de problème ! Mais à armes égales, cela aurait été un match totalement différent. C’est sûr. » raconte ensuite sur sa discussion avec Eto’o.