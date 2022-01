Jul présente sa spectaculaire collaboration avec Reebok

C’est le featuring le plus spectaculaire de l’année. L’artiste Jul représenté par son label et sa griffe de prêt-à-porter D’Or Et De Platine, et l’iconique marque de sportwear Reebok se sont unis pour codesigner une collection événement.

Reebok x Jul : une collection faite d’Or et de Classic

A l’image du Marseillais, Reebok a créé une collection lifestyle au carrefour de l’univers du training et des codes graphiques du motosport. Main dans la main, l’artiste et Reebok se sont investis pour mettre en musique une capsule avec un mot d’ordre, le style tout en confort.

Une collection complète composée de deux sneakers (Reebok Premier Road Plus VI et CL Legacy AZ), un ensemble de survêtements, deux t-shirts, un zip, une casquette, deux paires de chaussettes sans oublier les fameuses claquettes, le tout dans une palette colorielle noir et jaune, quadrillé façon motosport.

Chaque pièce de la collection est unique. On y retrouve les incontournables gimmick associés à l’artiste tels que « La Zone En Personne », « Racing en Y », « La maquina » pour le bonheur des fans de Jul.

Proposer une collection dans laquelle on se sent à l’aise tout en mettant l’accent sur le choix des matériaux, des couleurs et des silhouettes a été le fil rouge durant tout le processus de la création. Cette collection d’or et de classic sera disponible partout en France dès le 24 janvier 2022.

