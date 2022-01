Gradur adresse un message à Ciryl Gane suite à sa défaite

Le week-end lors de l’événement sportif de ce début d’année à l’UFC 270 pour le combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane avec le victoire du Camerounais sur décision des juges, Gradur s’est rendu aux Etats Unis à Anaheim en Californie pour assister depuis les tribunes au face à face entre les deux combattants.

Gradur n’a qu’une parole !

Gradur a largement relayé les images de l’événement en direct et après le combat. Le rappeur de 59 a eu l’honneur de faire une photo avec Mike Tyson, il était accompagné par ses compères Niska et Ninho. L’artiste originaire de Roubaix a aussi tenu sa promesse faite à Ciryl Gane en venant aux Etats Unis pour suivre ce duel. Au mois d’octobre dernier, ils se sont rencontrés pour une interview en collaboration avec l’UFC pour la marque de vêtements d’arts martiaux, Venum.

Une vidéo destinée à découvrir les parcours de deux artistes d’exception au travers d’une discussion entre le champion poids lourd par intérim de l’UFC, Ciryl Gane et le rappeur Gradur. Lors de cet échange, ce dernier a fait la promesse qu’il sera présent à un éventuel combat entre le combattant français et Ngannou, même si l’événement a lieu à Las Vegas, il fera le déplacement. Une promesse qu’il a donc bien tenu et il n’a pas manqué de rappeler en adressant deux messages à l’athlète après sa défaite sur le ring.

En effet Gradur a partagé dans une story l’extrait vidéo de sa rencontre avec Ciryl Gane avec la légende « La parole…« avant d’enchainer avec une séquence à l’UFC 270 et le message « … et les actes« pour afficher son soutien au pratiquant français d’arts martiaux mixtes.