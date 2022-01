Rohff démolit le CM de Winamax pour s’être moqué de sa musique

Le community manager de Winamax a totalement manqué de respect envers Rohff qui a répondu pour le remettre en place ! Le site de pari sportif en ligne a réagi à l’annonce de l’amende infligée à la fédération de football des Comores en se moquant du dernier album d’Housni ce qui n’a pas plu au rappeur du 94.

Ça clash fort entre Le CM de Winamax et Rohff

Au mois de décembre dernier, Housni a fait son grand retour dans les bacs avec son dixième opus en solo intitulé Grand Monsieur dont il assure la promotion depuis plusieurs semaines dans les médias.

Cette semaine Rohff a fait parler de lui en dehors de sa musique en se rendant au Cameroun pour assister au match des 8èmes de finale de l’équipe des Comores face au pays organisateur. L’interprète du classique « TDSI » s’est agacé après la rencontre de la manière dont s’est passée l’élimination et a dénoncé selon lui un traitement favorisant les Camerounais, avant d’en faire part à Sameul Eto’o lors d’un échange entre eux à l’aéroport.

Il n’y a plus de respect…

La sélection comorienne vient d’écoper d’une amende car suite au désistement des trois gardiens c’est un joueur de champ qui a pris place dans les buts face au Cameroun et il a modifié le flocage de son numéro de maillot à la main avec du scotch. Le community manager de Winamax s’est amusé de cette information, « La CAF a infligé une amende de 4 500 € à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur. Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff. » a-t-il tweeté.

Rohff n’a pas apprécié la blague et vient de réagir à ce message. « Le comunity de Winamax Sport petit marin d’eau douce va faire ta chambre l’album #GrandMonsieur en therme de rap, instru, flow technique massacre tout ce que tu écoutes. Les Comores a 10 vs 11 perde que 2-1+une amende de toxico par des gratteurs corrompu. l’Afrique nous aime » a-t-il répondu en saluant le performance des joueurs Comoriens lors de la CAN.