Wejdene réagit aux rumeurs sensibles sur sa vie privée

Wejdene s’est confiée comme jamais à ses fans même au sujet de sa vie privée ! Ce dimanche la jeune chanteuse de 17 ans a surpris ses followers sur Instagram avec le lancement d’une session de questions/réponses sur le réseau social en déclarant répondre aux questions les plus intimes à son sujet.

Wejdene parle des sujets sensibles

Après une longue et soudaine absence suite à la fin de son aventure dans Danse Avec Les Stars sur TF1, Wejdene a fait son retour en fin d’année dernière sur les réseaux au plus grand bonheur de son public tout en dévoilant l’extrait d’un titre inédit de son prochain album à venir pour le courant de 2022 avant d’également clarifier une fois pour toutes les rumeurs sur son âge.

En attendant la sortie d’un nouveau titre, Wejdene est très active sur la toile pour rester proche de ses auditeurs. Après l’annonce du report de sa tournée dû à la situation sanitaire pour le mois d’avril prochain, elle vient de répondre aux questions des internautes dans sa story Instagram en acceptant pour une fois de parler de vie privée. « Question intime, je suis prête » a-t-elle annoncé. « Sujet sensible ! Non mais ça arrive tkt » a répondu la jeune artiste concernant sa vie amoureuse à la question « As-tu un petit copain ? ».

« T’as confiance en toi » a demandé un internaute, « Des jours oui, des jours non » explique Wejdene, « As-tu déjà eu des injections » questionne un autre, « Non, j’aime mon petit corps », affirme-t-elle avant de répondre « On squat pas nous ? Non, je rigole c’est la même » concernant une question si elle a grossi des fesses avant d’esquiver le sujet sur sa première fois avec la réaction « Vous aimez bien mes cuissardes ? » puis « Ah oui ! Et mon sac vous aimez ? ». « Plutôt homme intelligent, qui m’élève vers le haut, bon cœur et sincère » a-t-elle ajouté sur sa préférence d’homme.