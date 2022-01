Francis Ngannou : l’explication sur son retrait des rings pour un long moment

Véritable coup dur pour Francis Ngannou ! Après son triomphe à l’UFC 270 contre Ciryl Gane qui vient d’obtenir le soutien de Gradur dans la défaite, le combattant Camerounais va devoir patienter avant de pouvoir remonter sur la cage pour se battre.

Francis Ngannou a réalisé un bel exploit face à Ciryl Gane car il a combattu avec une blessure au genou. Joe Rogan a révélé l’information en assurant que l’athlète Camerounais a été victime trois semaines avant le face à face de l’UFC 270 d’une déchirure du ligament latéral interne ainsi que d’une lésion du ligament croisé antérieur. Cette mésaventure a failli l’empêcher d’affronter le combattant français car les médecins lui ont conseillé de par monter sur le ring.

Face l’enjeu, Francis Ngannou a refusé d’écouter les médecins et ne s’est pas désisté face à son rival. « Francis va subir une intervention, probablement au mois de mars. Le temps de convalescence devrait osciller entre neuf et dix mois. Son ligament collatéral interne est complètement parti, mais il peut se réparer tout seul. Le ligament croisé antérieur sera opéré » a confié son manager Marquel Martin au micro de ESPN MMA. Son poulain devra donc patienter plusieurs mois avant de revenir dans l’octogone, un retour programmé pour fin 2022 et même éventuellement pour le début d’année 2023.

Francis Ngannou will undergo knee surgery before he is able to train or compete again, his manager Marquel Martin told @bokamotoESPN.

After defending his title at UFC 270, Ngannou revealed he went into the fight with a torn MCL and damaged ACL, which he injured during training. pic.twitter.com/KzWnXujX24

— ESPN MMA (@espnmma) January 26, 2022