Koba LaD confie comment il a réussi à passer son Bac

Koba LaD explique comment il a réussi à passer son Baccalauréat tout en poursuivant sa carrière ! L’été dernier le jeune rappeur de 21 ans a fièrement fêté l’obtention d’un Bac ES avant de confier comment il a fait pour y parvenir tout en assurant la préparation de la sortie de ses mixtapes Cartel volume 1 et 2.

Koba LaD titulaire d’un Bac ES

Au mois de juin 2021, Koba LaD a sorti le projet Cartel Volume 1 avec plusieurs invités tel que Jul, Naps, MHD, Green Montana, et Jozii. En parallèle de l’enregistrement de ce projet, il n’a pas chômé et a poursuivi ses études afin de passer son baccalauréat. « Je n’ai pas lâché l’école, c’est l’école qui m’a lâché. Moi je voulais continuer sérieux. La vérité » avait-il confié lors d’un passage sur France 24. « Non même pas, je n’avais pas de stage et vas-y, ils m’ont dit de redoubler tout ça. Un bac pro commerce. Je pouvais le trouver le stage, on peut en trouver partout mais je ne voulais pas faire de stage moi » avait-il précisé.

A l’occasion de la promotion de sa dernière mixtape Koba LaD s’est expliqué à la radio Swigg sur la façon dont il a pu se préparer pour passer les épreuves du Baccalauréat dans la filière économique et scientifique tout en réunissant à gérer sa carrière. Le rappeur a pris la décision de se présenter en candidat libre, « J’ai trouvé un bon lycée qui me permettait de faire l’école d’un côté et du rap de l’autre (…) J’ai passé le bac en mode solo » explique-t-il. Une choix payant car il a obtenu le précieux diplôme tout en restant actif dans le rap.