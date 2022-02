Booba s’insurge contre Gims qui se dit Français et reçoit un passeport congolais

Booba n’a pas de répit dans ses clashs et le séjour de Gims en République Démocratique du Congo vient de fortement l’agacer ! Meugui ainsi que sont frère ont eu l’honneur de recevoir un passeport diplomatique de la part du président Congolais, Félix Tshisekedi ce qui n’a pas été du goût de Kopp.

Gims ambassadeur de la culture congolaise, Booba ne valide pas !

Après les tensions en France depuis le scandale sur ses propos de la nouvelle année, Gims a affirmé son intention de faire une requête pour avoir la nationalité Française sauf que le ministre de l’intérieur a exprimé son opposition à cette demande. Le leader de la Sexion D’Assaut s’est changé les idées avec un voyage dans sa ville natal à Kinshasa où il a été accueilli comme une star par la population locale avant d’être invité par le président pour lui remettre un passeport diplomatique ainsi qu’à Dadju.

Les deux frères sont devenus ambassadeurs culturels du payx afin de contribuer au développement de l’industrie musicale congolaise. « L’idée, c’est d’ouvrir des studios d’enregistrement, parce que dans un pays comme le Congo. C’est pas normal qu’il n’y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c’est de faire un festival annuel qui pourra ramener les artistes du monde entier. Avec les connexions qu’on a aujourd’hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo devienne Dubaï » s’est exprimé Gims.

Booba n’a pas raté l’occasion de rappeler à Meugui ses récents propos dans lesquelles il affirme pourtant être un artiste Français et non Congolais, ce qui ne correspondant donc par vraiment à cette démarche. « Tous mes souvenirs sont en France. […] Quand je voyage au Qatar, aux Etats-Unis… je me présente comme un artiste français. Pas congolais » a-t-il assuré dans un récent entretien au JDD.

Pad de pitié entre les deux rappeurs

« Gims mais tu vas t’arrêter un peu ! Fally Ipupa y a pas studio au Congo? T’enregistres pas là-bas toi ? La capitale de la rumba! Koffi Olomide grand chef y a pas studio? C’est lui là président ? d’un coup pah marabout magicien ?! Louanges au roi qui n’est pas le sien, golden shower aux émirats, suce la France avec les dents ( c’est le refuseeyyy ) y va transformer Kin en Dubaï. lui? avec son faux Mansory là?! ehhh pardon ( il soutien l’extrême droite! Au cas où… ) » s’est d’abord énervé Booba sur Instagram.

« Gims ça m’a l’air un peu mitigé ton histoire de diplomatie hein. Sorcier, diplomate, thé vegan, glaces au chocolat, extrême droite, polygamie, golden shower, Imam, faux Mansory tu t’arrêtes quand fréro? C’est comment?! » a poursuivi Booba sur Twitter en postant plusieurs captures des réactions d’internautes sur Twitter contre Meugui.

« Y’a-t-il encore des compatriotes qui aiment et écoutent Gims après ses propos sur le Congo pour mendier la nationalité française ? Juste pour savoir », « On vit dans un pays où Fally existe et a même fait les frais de la situation politique lors de son Bercy, mais il a quand même redoré l’image du pays. Mais c’est Gims et Dadju qui vivent au Maroc dont l’un a ouvertement dit qu’il ne représentait pas le Congo qu’on nomme ambassadeurs » peut-on lire dans les tweets relayés par le DUC.

