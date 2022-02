Lacrim porte une fausse montre de luxe Richard Mille ?!

Comme Booba il y a quelques semaines, Lacrim se retrouve accusé de s’afficher avec une fausse montre de luxe. El Tigre s’est-il fait avoir ? Des comptes Instagram se sont spécialisés ces dernières années dans l’indentification des contrefaçons d’accessoires de luxe que portent certaines personnalités.

Au mois de décembre dernier le compte Instagram FakeWatchBuster a démontré que la Richard Mille Skull Titanium RM052 que Booba porte au poignet d’une de ses photos publiées sur le réseau social est fausse, cette fois-ci c’est au tour de Lacrim de subir une telle accusation. Le profil IG Watch Anish suivi par plus de 1,7 million d’internautes de Anish Bhatt, un anglais d’origine indienne amateur d’horlogerie s’affirmant comme le n°1 des montres de luxe vient de cibler le rappeur français dans sa dernière publication.

Lacrim semble s’être fait arnaquer

Sur le cliché relayé, Lacrim apparait dans un restaurant assis à table avec un plat devant lui et avec une Richard Mille 11-03 Le Mans de couleur blanche au poignet. Un objet de collection dont la valeur est évaluée à 216 500 euros mais Anish Bhatt affirme qu’il s’agit là d’une contrefaçon. Ce dernier démontre ses propos avec les différences entre la montre du rappeur et un modèle authentique comme les deux vices du bracelet qui sont trop proches d’après lui. Le profil Instagram met en doute également l’espace en principe inexistant entre le bracelet et le cadran, « le bracelet et le cadran se marient parfaitement » explique l’amateur d’horlogerie.

Karim Zenoud de son vrai nom ne semble pas affecté par cette accusation et n’a pas fait de commentaire en évitant de donner de l’intérêt à ses détracteurs préférant se concentrer sur sa musique avec la promotion de son dernier album « Persona non grata ». Dans un récent entretien Lacrim a d’ailleurs confié ne plus porter des marques de luxe en révélant les raisons de ce choix.