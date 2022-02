Jul, Naps et SCH : Benjamin Epps assume son clash et ne craint personne

Benjamin Epps assume totalement ses propos à l’encontre des rappeurs Marseillais Jul, Naps, SCH et s’explique nouvelle fois sur les raisons de cette attaque mais affirmant désormais qu’il s’agit là bien d’un clash et qu’il ne craint pas de citer les noms d’autres artistes pour s’en prendre à eux.

Benjamin Epps passe à l’offensive contre Jul, Naps, SCH

Après sa pique contre le trio Marseillais, Benjamin Epps a obtenu la force du roi des clashs dans le rap français, Booba. Ce dernier a partagé le clip de son titre avec la punchline contre Naps, SCH et Jul sur Instagram en lui adressant un message de soutien. Dans un entretien avec Konbini, le jeune rappeur s’est brièvement expliqué sur ce tacle en affirmant qu’il ne s’agit par d’un clash avant de revenu sur sa première déclaration dans une nouvelle interview avec XXLAuMic.

Une attitude agressive comme le DUC

« Ces mecs-là, je ne les écoute pas, leur musique ne me parle pas. Pour être tout à fait franc, je n’aime pas trop ce qu’ils font. » a balancé Benjamin Epps envers les trois artistes originaires de la ville Phocéenne. « Quand tu allumes la radio en France, ce sont ces mecs-là que tu entends. Quand tu allumes la télé, ce sont ces mecs-là que tu vois et que tu entends. Donc à la toute fin, c’est eux qui font l’actualité, ce sont eux qui font les plus grosses ventes et c’est eux qui ont le terrain. » poursuit-il.

Benjamin Epps a décidé de ne pas se cacher et de clairement s’inspirer de Booba avec sa célèbre phrase, « Les n***** sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik » en déclarant que les rappeurs sont déclassés par l’interprète de « La Kiffance », le « S » et le « J ». « Moi je n’hésiterai jamais à dire le nom de quelqu’un et à assumer, aller au clash. Je suis pas dans ce truc pour me faire des amis, je suis pas dans ce truc pour me faire des ennemis, mais si les gens veulent des problèmes, je leur dis pas de problème, j’y vais. Je ne crains personne » a-t-il averti dans la suite de l’interview à ce sujet. Pour le moment encore des artistes cités n’a réagi.