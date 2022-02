Kaaris balance sur Future

Kaaris poursuit la promotion du projet collaboration avec Kalash Criminel intitulé « SVR » et vient de confier une anecdote au sujet de son featuring à l’occasion d’une interview pour GQ France dans laquelle les deux rappeurs de Sevran ont jugé leurs carrières dans la fameuse playlist Versus.

Future a chanté pendant 1 heure

En attendant de connaitre les premiers chiffres des ventes de leur album commun dont le titre « Apocalypse » en featuring avec Freeze Corleone est entré dans les premières places du Top Singles. Kaaris continue de présenter cet opus et lors de son passage dans les locaux de GQ France, il s’est exprimé sur sa collaboration avec Future pour le morceau « Crystal » extrait de l’album « Le Bruit de mon âme » paru en 2015 en confiant son admiration pour le rappeur américain qui a pris très au sérieux cette connexion à l’époque de l’enregistrement de la chanson.

« Au départ, on devait juste faire le son. Après il était tellement dans une ambiance, on en a profité pour faire un clip direct en chap-chap avant qu’il parte. » confesse Riska avant de faire l’éloge de Futur. « C’est un grand artiste, même aujourd’hui il continue encore à tout bai*er là-bas. Lui je sais pas, je t’ai dit il a mangé le poulet. Après il est rentré dans la cabine et il a chanté pendant une heure le mec, pour de vrai. Et à un moment, j’étais en train de regarder Therapy, je lui disais : ‘mais attend, il fait le morceau tout seul ? Je vais poser où moi, il reste plus de temps sur le truc’ « conclu Kaaris.

Au mois d’avril dernier le Dozo avait déjà révélé une anecdote insolite sur sa rencontre avec Future lorsqu’il a réussi à le faire pleurer avec un poulet braisé un peu trop épicé, « On lui a ramené du poulet braisé d’un coin, et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait carrément, il mangeait le poulet il avait plus de force, il disait : “c’est quoi ce poulet ?”, il a demandé l’adresse pour y retourner. ».