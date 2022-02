Rohff menace ses détracteurs qui le provoquent sur les réseaux

Agacé, Rohff est prêt à en découdre si besoin ! Il y a quelques jours le Padre du Rap Game s’est embrouillé avec le Community Manager de la page Twitter de Winamax qui lui a manqué de respect avec un tweet déplacé pour se moquer de la sanction contre l’équipe de Comores à la CAN. Après cette affaire Housni a décidé de pousser un coup de gueule pour avertir ses détracteurs.

Après son retour très attendu par le public pour le dixième album de sa carrière au mois de décembre, Rohff s’active pour assurer la promotion de cet opus sur lequel il a invité Dadju, Jul, Imen Es, Tayc, Gims ou encore Naps. Le rappeur du 94 est très présent médiatiquement depuis plusieurs semaines et sur les réseaux sociaux afin de rester proche de ses fans. Suite à la récente affaire des propos moqueurs à son encontre sur la qualité du projet « Grand Monsieur » de la part du CM de Winamax, il a remis en place ce qui font les petits malins sur Internet.

Housni a posté une capture d’écran d’un article de Générations qui reflète sa vision de cette affaire. « On comprend l’idée que Twitter, c’est un peu la course au bon mot, à l’humour, au troll, à la provocation. Mais réfléchissez avant d’envoyer des balles perdues à n’importe qui, même si apparemment c’est la mode d’essayer d’attaquer Rohff sur les réseaux. » peut-on lire dans la description ou encore, « Ces mêmes personnes qui disent que c’est de l’humour, mais continuent à viser les mêmes artistes tous les jours, seront les premiers à venir pleurer quand Housni s’énervera et leur rendra une petite visite dans la vraie vie ».

« D’ailleurs, les internautes ont été nombreux à répondre à Winamax, de manière pas toujours très polie. Respectez-vous un peu plus les uns et les autres, si vous voulez avancer. » termine la description de l’article. « Faites les malins sur les réseaux sociaux, profitez bien, car on a l’air apaisé. Mais le jour J, il ne faudra pas dire que je suis un barbare bande d’inconscients va« a réagi Housni en légende de la publication afin de mettre en garde ses détracteurs.