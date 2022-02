Booba termine Benash après son message de paix

Booba réagit aux propos de Benash sur leur conflit

Dans une vidéo postée sur sa chaine Youtube, Benash s’est exprimé ouvertement sur les coulisses de son départ du 92i et les enregistrements de ses deux albums en solo sur le label de Booba. L’ex membre du 40000 Gang a livré des détails sur son ancienne collaboration avec le DUC et sur les récentes attaques après la sortie de son dernier titre en fin d’année dernière. Des révélations qui ont poussé B2O a relancé hostilités.

Booba n’est pas prêt de faire la paix avec Benash alors que ce dernier a affirmé ne pas vouloir faire la guerre et lui pardonner ses insultes en passant à autre chose tout en expliquant les raisons de son départ du label. « Je lui souhaite le meilleur, d’être heureux, mais on est plus en contact. Il fait sa vie, je fais la mienne, et je lui souhaite tout le meilleur du monde » a-t-il notamment affirmé. L’ancien membre du groupe Lunatic a relayé un extrait de l’interview de son ex-compère dans laquelle il décrit la première fois qu’il a fumé un joint avec le message, « Benash j’ai fumé j’ai posé j’ai prié j’ai refumé! Vraiment? Pourquoi tu fais ça renoi pourquoi? Why?! #fumiertue ».

B2O se moque de la paix

« Effectivement, la 1ere fois que j’ai prié j’étais en train de fumer en demandant à Dieu (ADONAÏ) de m’aider à arrêter de fumer, et les jours qui ont suivis j’en est été libéré. Il faut mettre l’interview jusqu’au bout Élie et pas juste couper les parties qui t’arrange… il peut aussi t’aider si tu le souhaite… sois Béni » a répliqué le jeune rappeur de 27 ans dans les commentaires de la publication. Cela n’a pas assagi B2O qui a affiché une capture d’écran de cette réponse dans une autre publication sur Instagram avec la légende assez piquance, « Bah demande à ADONAÏ un single de diamant voir si ça marche. Sois béni Simon« .

Le DUC semble donc prêt à persister dans le clash même si son ancien protégé a tourné la page et le nargue sur le fait qu’il n’est pas prêt de connaître le succès sans lui et d’obtenir un single de diamant.

