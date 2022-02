Niska confesse avoir eu beaucoup de mal avec l’univers d’Hamza

Niska n’a pas accroché avec le style d’Hamza ! Au mois de novembre 2021, Mr Sal a fait son retour dans les bacs avec la mixtape « Le monde est méchant. Un projet désormais certifié disque d’or et sur lequel il a invité des nombreux artistes.

Niska s’exprime en toute franchise sur Hamza

Sur son dernier projet en date, Niska a convié une dizaine de rappeur tel que Maes, Guy2bezbar, Tiakola, Ninho, 1PLIKÉ140, Mayo, Liim’s, Madrane & Pepito ainsi que Hamza sur le single « Joga » produit par Junior Alaprod, SHABZBEATZ, Stork et Ponko. Lors d’une interview pour la promotion de sa mixtape, il a confié avoir eu beaucoup de mal avec l’univers musical du rappeur Belge dans l’émission Le Code sur Apple Music.

Mr Sal zappe le rappeur Belge

« C’est spécial parce que j’avais écouté comme tout le monde “La sauce”, j’ai kiffé et après, entre temps, bah j’écoutais moins tous les albums : 1994, tout ça ; j’étais moins dans sa musique. Et quand j’ai commencé à collaborer avec des gens comme Tiako’, tout ça, souvent son blase il revenait en mode : “Ouais, t’écoutes pas du Hamza ?” et j’dis : “Nan, pas de ouf, pas plus que ça” et on me dit : “T’es un ouf, le gars, il est chaud” » a-t-il révélé avant de continuer son explication.

« Après, j’ai pas spécialement forcé et l’été dernier [en 2020], il sort 140 BPM et je tombe sur “Netflix” et en un son, c’est comme si j’ai recompris tout ce qu’on m’avait expliqué ; et je savais pas que lui, il faisait du “bre-som” comme ça, moi, je pensais que c’était des trucs de lover. Lui, entre temps, il m’appelle pour faire le 140 BPM 2 et je lui dis : “Vas-y, let’s go” mais moi, j’ai kiffé le 1 et il fallait qu’on parte sur un délire comme “Netflix”.

Deux collaborations enregistrées !

« Après, on est parti au studio une première fois, on l’a fait ; on en a fait un qui était bre-som. On a tourné avec, après moi, j’avais kiffé le morceau mais je pensais sortir avant lui déjà de base donc au final, j’avais dit : “J’le garde”, après lui, il est sorti donc au final, il l’avait pas mis puisque moi, je l’avais gardé. Et deux-trois mois après, il me rappelle et il me dit : “En vrai, j’ai sorti mon projet, je suis passé à autre chose. T’as vu le morceau qu’on a fait, j’aime bien mais j’ai envie d’en refaire un autre. » déclare ensuite Niska avant de terminer à ce sujet.

« Le fait qu’on collabore à deux, je pense qu’on peut aller chercher encore plus gros et vraiment, un truc qui reste donc vas-y, viens on essaye de se prendre un peu plus la tête”. J’en ai parlé à l’équipe et j’me suis dit : “Vas-y, viens on réessaye et t’façon, le morceau, il existe si c’est pas bon, je garde celui-là”, on a essayé, on a fait mieux ».