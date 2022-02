Kaaris l’affirme, sa guerre avec Booba n’est pas bonne pour les affaires

Le clash avec Booba a nui à la carrière de Kaaris !

Pour la première fois depuis très longtemps Kaaris s’est confié sur les clashs sans évoquer directement son embrouille avec Booba mais en y faisant référence pour exprimer son avis sur les guerres dans le rap. Riska a déploré le fait que cela est néfaste pour artiste car ca ne met pas avant le côté artistique d’un rappeur mais ses conflits en prenant les exemples de Jul, Soprano, Orelsan ou encore Nekfeu qui sont toujours restés à l’écart des clashs tout réussissant a avoir un énorme succès grâce à leur talent.

Cela fait près de 8 ans maintenant que Booba et Kaaris se sont embrouillés. Le freestyle « Il a accouché de sa propre fin » du rappeur Sevranais dans l’émission Planète Rap sur Skyrock en 2014 avait déclenché ce différend entre qui a agité le rap français pendant plusieurs années. Les deux rappeurs n’ont cessé de s’envoyer des piques en musique, dans les interviews ou encore sur les réseaux jusqu’à la confrontation en face à face à l’été 2018 dans l’aéroport d’Orly. Cette altercation a ensuite lancé l’idée de B2O d’un règlement de comptes sur le ring dans un combat de MMA. Finalement suite à des négociations compliqués durant plusieurs mois avec des nombreux rebondissements, au mois de septembre 2019, Riska a décliné la proposition dénonçant un défaut d’organisation.

La guerre c’est jamais bon affirme Riska

Par le suite Booba a regretté ce désistement au dernier au moment de Kaaris en continuant de le provoquer sur les réseaux mais son rival est depuis resté indifférent aux attaques préférant se concentrer sur sa musique. Dans une nouvelle interview pour le média BooskaP, le rappeur Sevranais s’est exprimé sur les clashs. « Est-ce que ça m’a desservi ? Moi je pense sincèrement et je le dis ici, la guerre c’est jamais bon pour les affaires. Celui qui dit que c’est bon pour les affaires c’est un mytho. Le mec qui va vendre le plus et qui sera le plus aimé, c’est celui dont on entendra pas parler, c’est celui qui reviendra juste pour montrer son art, le poser, mettre tout le monde d’accord et re-disparaitre » a-t-il déploré.

« Surtout pour un artiste comme moi qui dès le début est dans le clash. C’est pas quelqu’un qui est monté, monté, monté et qui après a eu des problèmes avec l’autre. » a conclu Kaaris à ce sujet dans la suite de l’entretien avant d’assurer n’avoir aucune « d’animosité avec personne. Ceux qu’en ont avec moi c’est juste par rapport à une vieille histoire, ils me connaissent même pas. ».

Il semble donc bien avoir aujourd’hui définitivement tourné la page de cette relation tendue avec Booba.