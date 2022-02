Vald : « V » Disque D’Or en 3 jours, les ventes dévoilées

L’énorme démarrage de Vald déjà certifié disque d’or

Après trois d’exploitations les premiers chiffres viennent de tomber pour Vald et il a fait très fort. Accompagné de OrelSan, Hamza et Suikon Blaz AZ pour les 3 collaborations de l’album « V » sur les singles « Peon », « Maudit » et « Happy End », l’interprète de « Désaccordé » s’offre le meilleur démarrage de ce début d’année 2022 en dépassant le seuil des 50 000 ventes midweek.

Le « V » en route pour le platine !

Très attendu par ses fans, le nouvel opus de Vald n’a pas déçu les auditeurs et a visiblement digéré l’échec de son single « Footballeur » l’été dernier qu’il pensait pourvoir en faire un tube ainsi que le premier extrait de cet album finalement remplacé par le titre « Anunnaki ». En 3 jours, le V totalise 51 265 ventes avec dans les détails 41 444 ventes pour la version en physique, 9 405 ventes en streaming et enfin 416 ventes en digital.

Les chiffres devraient encore largement augmenter d’ici la fin de la semaine grâce aux plateformes de streaming sur lesquelles les titres de d’album sont tous dans les premières places du classement du Top Singles à la sortie du projet. A noter que Vald avait déjà cumulé 30 000 ventes uniquement avec les précommandes de l’album « V » avant sa sortie le 4 février. Le rappeur du 93 réalisé également le troisième meilleur démarrage midweek depuis 2019 derrière Orelsan avec « Civilisation » (94 306 ventes) et PNL avec « Deux frères » (74 223 ventes) mais devant SCH avec « JVLIVS II » (36 427 ventes).