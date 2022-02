L’album « V » de Vald a réalisé le meilleur démarrage du MONDE

Le V frappe très fort ! Certifié disque d’or ce lundi, Spotify vient d’annoncer que Vald a réussi un autre exploit avec son nouvel album à l’occasion de sa sortie vendredi dernier en prenant la première place du Top Album dans le monde entier sur la plateforme Suédoise.

Vald N°1 dans le monde

L’album « V » de Vald a cumulé 6,41 millions de streams en 24 heures sur Spotify France avec plus de 400 000 streams par titre en moyenne. Le titre « Peon » avec featuring avec Orelsan vient de prendre la seconde place du Top Singles en ce début de semaine devant le morceau « Anunnaki » qui se place sur la dernière marche du podium toujours dominé par Ninho avec « Jefe » mais le rappeur d’Aulnay commence sérieusement à concurrencer son compère. Les chansons « Maudit » avec Hamza, « Papoose », « La faux, le fer » et « Pandémie » ont également pris place dans le Top 10 cette semaine.

En plus de son succès en France, Vald cartonne aussi dans le reste du monde. Il a réalisé le meilleur démarrage mondial sur la plateforme Spotify le 4 février dernier, le rappeur français devance notamment les rappeurs américains « 2 Chainez » avec « Dope Don’t Sell Itself » et Yo Gotti avec « CM10: Free Game » alors que la cover de son album a été censuré par l’application. En effet le visuel du projet n’apparait pas sur le site d’écoute en ligne, « Du coup ils ont censuré notre cover » a-t-il commenté sur Twitter. Il semble que ce soit le QR Code de la pochette qui pose problème, ce dernier renvoie un lien vers la boutique Internet de l’artiste et la société Suédoise semble ne pas apprécier les liens externes à la plateforme.

