Booba attaque Stella Kamnga qui veut une recolonisation en Afrique, elle le recadre

Booba n’a pas du tout validé le fait que Stella Kamnga souhaite « re-coloniser l’Afrique » et a décidé de le faire savoir. Au mois de novembre dernier les deux protagonistes avaient déjà eu un échange tendu suite à l’agacement du rappeur de 45 ans concernant les propos de la chroniqueuse politique en déclarant que Marine Le Pen est son modèle féminin. B2O avait ensuite lâché une punchline piquante dans le titre « GDC ».

« La cha**e à Stella Kamagras, kilométrage illimité » a lâché Booba dans son single GDC disponible uniquement au format NFT et le chanteur vient de récidiver ses attaques contre Stella Kamnga sur Twitter. « J’ai rarement entendu de telles absurdités. Stella Kamagra dans toute sa splendeur! Recoloniser quoi espèce de monstre sans cervelle c’est la France qui fabrique ta monnaie le Franc CFA espèce d’im…ile!l @BenashOfficial appel Adonaï faut aider la soeurette d’urgence! » a-t-il commenté tout en interpellant son ancien protégé Benash sur cette affaire en relayant des images d’un passage télévisé de la journaliste s’exprimant sur la recolonisation des pays africains par la France.

Les propos de Stella Kamnga révolte Booba !

Dans la vidéo publiée, Stella Kamagra déclare, « Personnellement, j’aimerais qu’il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi ? Parce que je sais que les français en Afrique, au moins ils seront justes. Pour quelqu’un qui a un nom de l’ouest comme moi au Cameroun trouverait du boulot non pas parce qu’il appartient à une communauté ou d’un village mais parce qu’il est compétant. ». Elle se justifie ensuite, « Je pense qu’il y aura un véritable ascenseur social. Je pense qu’il n’y aurait pas vraiment de fossé. Je pense vraiment à beaucoup de choses qui fonctionnent en France. Si la France recolonise le Cameroun et remet les pendules à l’heure. Je pense qu’il y a beaucoup de camerounais qui ne partiraient pas du Cameroun ».

Ce message n’est pas passé inaperçu. Stella Kamnga arépliqué au tweet de Booba, « Et c’est reparti pour un tour » a-t-elle commencé à répondre avant de poursuivre, « On doit re coloniser les za-nid-mots comme vous ! Vous ne savez pas débattre, juste insulter les gens ! Vous devriez copier des maîtres, regardez Z, même si France Inter ne l’aime pas c’est place au débat et non à l’insulte ». Ce qui a conclu le nouvel échange entre eux auquel Kopp n’a pas donné suite pour le moment.