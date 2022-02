Jul a crée la logistique pour 50 mecs qui sont tous désorganisés encense SCH

SCH fait l’éloge de Jul avec un bel hommage ! En 2020 l’OVNI du rap français a marqué les esprits avec son projet « 13’Organisé » regroupant une cinquantaine de rappeurs de la ville Phocéenne avant de récidiver en 2022 avec le « Classico Organisé » réunissant à cette occasion plus de 1500 artistes de Marseille ainsi que de Paris. Dans une récente déclaration pour le média Yard, le S a encensé son ami pour cette démarche des projets en commun.

C’est incroyable ce qu’il se passe à Marseille confesse SCH

Les deux compilations réalisées par Jul avec des nombreux de sa ville a été salué par des nombreuses rappeurs qui ont accepté de participer aux différents projets comme SCH présent notamment sur les tubes « Bande Organisée » et « Classico Organisé ». Dernièrement dans un entretien pour Yard pour l’émission On The Corner d’Alonzo, Julien Schwarzer de son vrai nom est revenu sur ces projets collaboratifs auxquels il a été convié par le J.

« C’est incroyable ce qu’il se passe à Marseille, il y a une vraie entraide, une vraie entente… On vit une belle époque. Ce qui reste anecdotique mais qui est formidable, c’est qu’un seul mec a crée la logistique pour 50 mecs qui sont tous désorganisés dans leur mode de vie, et on a appelé ça 13 Organisé. » s’est exprimé SCH pour féliciter Jul de cette réussite. « C’est le reflet de ce qu’est vraiment la ville » a ajouté l’interprète de « A7 » en conclusion de la séquence qui va faire plaisir à son compère.