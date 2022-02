Booba s’amuse de Zemmour qui veut construire des murs aux frontières européennes

La dernière déclaration d’Éric Zemmour a bien faire rire Booba même s’il elle n’a rien de drôle, le DUC a préféré s’en amuser. Après s’être révolté contre Stella Kamnga pour ses propos au sujet de la recolonisation en Afrique par la France, B2O continue de suivre l’actualité politique. Il s’est agacé contre la dernière sortie médiatique du polémiste français candidat à l’élection présidentielle.

Booba rigole de d’Éric Zemmour

L’ancien membre du groupe Lunatic a posté sur son compte Twitter un article du média Midi Libre de Éric Zemmour qui vient proposer de construire un mur pour « défendre la civilisation européenne » lors de son passage sur le plateau télévisé sur BFM TV de quoi susciter la controverse. « Vous savez qu’il y a actuellement un débat en Europe pour savoir si on construit des murs à l’entrée des frontières extérieures européennes. » a tout d’abord assuré le politicien. Il a ensuite d’enchainé à ce sujet, « il y a beaucoup de pays qui y sont favorables comme la Pologne, la Grèce. La commissaire européenne suédoise Johansson refuse en disant que ce n’est pas à l’Europe de construire des murs. J’y suis favorable. ».

Le polémiste veut virer tout le monde assure B2O

« Les pays qui ont fait un mur comme la Hongrie, ce sont eux qui défendent la civilisation européenne » précisé par la suite Zemmour ce qui a interpellé Booba. « Lui y veut virer tout l’monde et se barricader derrière un mur le p’tit filou. » commence à tweeter l’artiste de 45 ans avant de se moquer du polémiste, « On t’as dis Franc Maconnerie on t’as pas dis fait des murs!!! Moi j’ai un mur chez moi déjà j’ai une barre de fer, une Lacrimo, j’ai Dooky ,j’suis en position d’attente ». Dooky étant le nom de son petit chien, Kopp a ajouté plusieurs émojis mort de rire à sa publication pour exprimer son amusement face à cette information.

En 2020, Booba s’en était déjà pris à Eric Zemmour en exprimant son envie de vouloir le faire taire dans les médias avec le partage d’une pétition en ligne contre l’homme politique français d’extrême droite suite à sa condamnation pour provocation à la haine raciale.