Laurent Billionaire brutalisé en Thaïlande, sa compagne Jazz sort du silence

Le récent séjour de Jazz et Laurent en Thaïlande a été très mouvementé. Une des soirées du couple dans une discothèque du pays failli viré au cauchemar après agression envers ce dernier, il a fini le visage en sang après l’incident. Après ce triste événement sa compagne a décidé de s’exprimer pour tout expliquer.

Une situation délicate pour Laurent Billionaire !

Récemment accusé d’escroquerie sur les internautes par Sadek qui avait affirmé « Je veux juste vous encu*er encore plus fort, franchement vous êtes vraiment de mégas pigeons. Le sheitan en personne celui-là désabonnez vous de ce schlag. Venez voir comment ils vous enfilent arnaque sur arnaque. Jusqu’à combien tu vas les encu*er avec tes jolis yeux bleus par jour ? 100 € par jour. Arrête de prendre les gens pour des co*s Laurent, ça suffit. Va travailler pour de vrai. T’as une belle tête d’acteur por*o mais tu vas te calmer maintenant. Si t’es vraiment un chaud, donne 10 000 € par jour, ça fait 700 € par semaine. Comment tu leur prends avec les abonnements ? Je te montre par A+B que ce que tu fais c’est des arnaques ». Laurent Billionaire s’était finalement justifié sur ces accusations tout en étant banni de Snapchat. Il y a quelques jours c’est pour une toute autre histoire que l’influenceur à fait parler de lui.

« Je me suis défendu »

De passage en Thaïlande avec Jazz, Laurent a été violenté en sortant d’un club. Des images de l’incident ont circulé sur les réseaux et sa compagne vient de se confier sur le déroulement des faits. « Merci à tous les Français hier soir de Paris, Lyon, Marseille. Bref, une vraie solidarité de dingue. Vous nous avez peut-être sauvé la vie. Un grand merci à vous ! Des mecs ont même trouvé un bracelet clou Cartier or diamant à Laurent par terre et ils nous l’ont rendu. Certains nous ont ramenés en taxi jusqu’à notre voiture. Bref, on va bien les amis » a-t-elle commenté.

« Bonne journée à tout le monde sauf à ceux qui pensaient que je m’étais fait dégommer et qui m’ont dit : ‘bien fait’, ‘ça te fait du bien’. On était à un hôtel-piscine pour boire un verre et Jazz parlait et elle s’est trompée de chemin c’était dans un endroit à mon avis qui était interdit. Moi je leur dis : ‘Calmez vous’ . L’agent de sécurité me pousse d’un coup. Moi, en retour, j’ai une fierté d’homme je le pousse. Il a essayé de me frapper directement. Mauvaise chance pour lui, il a raté, je l’ai frappé, je me suis tout simplement défendu. Ils n’ont pas aimé ça, ils m’ont sauté à 8 dessus » a également décrit Laurent Billionaire sur cet incident.