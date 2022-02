Zouma menacé par un champion MMA : « Tente de me frapper comme ton chat »

La polémique de la vidéo de Kurt Zouma en train de violenter son chat ne cesse d’enfler notamment en Angleterre. La séquence continue de susciter des nombreuses notamment suite à la rencontre de équipe de West Ham, en plein scandale le club a tout décidé d’aligner le joueur sur le pelouse mais il a été copieusement sifflé par le public du London Stadium.

Le sélectionneur des Bleus vient également de réagir à la vidéo Didier Deschamps en qualifiant cet acte de « quelque chose d’inadmissible, intolérable, d’une cruauté sans nom » tout en se déclarant choqué par les images. La SPA a également décidé de déposer une plainte contre le défenseur de West Ham alors que les médias Anglais viennent que la garde de ses chats vient de lui être retirée et qu’il a écopé d’une amande de 300 000 €. Comme des nombreuses personnes Jan Blachowicz, un ancien champion de MMA vient d’exprimer son énervement contre l’international Français.

En effet l’ex-combattant de poids mi-lourds de l’UFC s’est est pris à Zouma en le défiant sur Twitter, « Si tu es tellement un dur Kurt Zouma, essaie de me donner un coup de pied. Quelle mer*e. Aucune tolérance pour la cruauté envers les animaux. » a-t-il provoqué le joueur alors qu’un autre combattant, Muhammad Mokaev a tweeté, « J’adorerais lui mettre une gifle pour qu’il ait l’air innocent devant moi comme le fait un chat. ».

If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.

What a piece of shit. No tolerance for animal cruelty.

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) February 8, 2022