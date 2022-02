Maes donne la meilleure des réponses aux rumeurs d’un clash avec Booba

Maes passe une dédicace à B2O avec son tube Validé

Depuis quelques semaines la rumeur d’une guerre entre Maes et Booba agite le rap game notamment suite à un conflit sur les droits de l’instru du morceau « Pablo » et de la séparation du rappeur Sevranais de son équipe de production. Après les tensions, B2O n’en a pas rajouté et l’auteur de Madrina n’a pas manqué de rendre hommage aux classiques de son mentor.

Depuis le départ de Benash du 92i, Kopp est entré en clash contre son ancien protégé et n’hésite à pas le provoquer sur les réseaux sociaux comme lors de sa récente interview dans laquelle il déclare pourtant pardonner au Duc ses insultes ce ne l’a pas convaincu. En 2015, les deux acolytes encore loin du différend actuel nous ont dévoilé un tube qui a cartonné sur les ondes avec le single « Validé » extrait de l’album « Nero Nemesis ». Une époque de laquelle semble nostalgique Maes qui n’a pas oublié ce hit.

Le Sevranais s’ambiance sur du Booba

En effet malgré les rumeurs d’un problème entre lui et B2O, Maes n’a pas hésité à s’afficher dans une story en train d’écouter le morceau « Validé » dont le clip totalise plus de 50 millions de vues Youtube tout en reprenant un passage du single avec les paroles de son compère. Une belle dédicace qui devrait apaiser les esprits entre eux même s’il a quelques jours le Sevranais en avait fait de même avec un classique de Rohff.

Au contraire de son habitude dans ses différents clashs avec les autres rappeurs, le Boss du Rap Game n’a d’ailleurs ajouté aucun commentaire néfaste à cette affaire et a récemment affirmé, « On lance des carrières on donne la force on nous remercie en nous jetant des pierres. On continuera à donner la force quitte à être déçus car la piraterie n’est jamais finie. ».