Rim’K a failli détruire une Audio RS6 avec GMK

Rim’K et GMK ont échappé au pire

Suivi par plus de 1 million de fans sur Youtube et plus de 2 millions d’internautes sur Instagram, GMK s’est fait connaitre sur Internet avec ses vidéos au volant des voitures les plus luxueuses au monde en filmant ses réactions en conduisant des bolides. Le Youtubeur a pris l’habitude d’inviter des personnalités dans ses dernières vidéos mais il y a quelques semaines celle avec Rim’K aurait pu mal tourner.

« Suivez mes aventures avec mes voitures. Le seul but de mes vidéos est de partager avec vous, uniquement ce qui concerne les voitures. Beaucoup apprécient, certains non. Si tu n’apprécies pas, passes ton chemin. » se décrit GMK sur sa page Youtube tout précisant « Je ne suis pas journaliste auto, je ne suis pas Youtubeur, et je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Mes vidéos sont tournées en mode amateur, et c’est ce qui fait la différence avec les autres. Si tu veux embarquer avec moi en voiture, c’est le moment ». S’affirmant comme un amateur, cela n’a pourtant pas empêché son succès.

Le Youtubeur s’est fait une frayeur

Passionné de belles voitures et de grosses cylindrées, Rim’K a accepté de participer à l’une des vidéos de GMK pour prendre la route dans l’un de ses impressionnant modèle, une Audio RS6. Le duo a fait un tour de la principauté de Monaco dans le véhicule et a mi-chemin, le rappeur du 113 a changé de place avec le Youtubeur pour prendre le volant. Ce dernier a failli perdre la maitrise de la voiture dans un virage après quelques accélérations en arrivant trop vite et a fait une petite frayeur à son passager.

« Sur la vie de ma mère, t’es un vrai pirate… Il m’a fait un truc qu’on m’avait jamais fait (…) Un vrai pirate. Il m’a fait une dinguerie. Il m’a tué, je reprend mes esprits (..) On va se faire insulter, j’étais pas prêt » a-t-il commenté alors que le membre du collectif Mafia K’1 Fry est resté impassible, préférant en rire, « Je suis arrivé archi vite en 5ème ». Heureusement pour eux, ils on évité la sortie de route et le Youtubeur a tenu sa parole en affichant sa tête lors de cette séquence dans sa vidéo.