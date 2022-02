Sofiane préfère Rohff, AKH, Salif, la FF et Lino au rap actuel

Rohff, AKH, Salif : L’hommage de Fianso aux légendes du rap français

Sofiane est à l’affiche au théâtre du Châtelet du 16 au 20 février 2022 de l’adaptation théâtrale du roman Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald pour interprèter le rôle de Gatsby sur scène mais il n’oublie pas la musique. Fianso a récemment répondu aux questions des internautes sur son compte Instagram lors d’une session de questions/réponses et répondu sur sa préférence entre le rap d’aujourd’hui et à l’ancienne.

Rappeur, producteur, et comédien, Sofiane multiplie les activités mais reste surtout connu du public pour sa carrière de rappeur. L’année dernière Fianso a dévoilé le troisième album en solo de sa carrière avec « La Direction » après le succès des projets « Affranchis » et « 93 Empire » en 2018 dont le titre « Attrapes-moi si tu peux » a connu un beau succès avec plus de 15 millions de visionnages pour le clip. En attendant son retour musical, l’artiste du 93 monte une nouvelle fois sur les planches d’un théâtre en ce début d’année mais il n’a pas manqué de rappeler les rappeurs qui l’ont poussé à se lancer dans le rap.

« Tu en penses quoi du rap actuel ? » a questionné un internaute à Sofiane sur le réseau social dans une story et la réponse est évidente pour lui. « Je me suis toujours pas remis de Lino (Arsenik), Oxmo Puccino, Salif, Le Rat Luciano, Sat (Fonky Family), Rohff et Akhenaton » a-t-il réagi tout en mentionnant les différents rappeurs français cités qui ont dû apprécier la dédicace.