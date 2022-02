Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem et 50 Cent enflamment le Superbowl

Le meilleur concert de la mi-temps du Super Bowl de tous les temps nous a sans doute été offert par Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Eminem et 50 Cent la nuit dernière avec une prestation intense des plus grands classiques du Hip Hop sur la scène du SoFi Stadium de Los Angeles la nuit dernière.

Eminem pose un genou à terre

Snoop Dogg avec une chainse du label Death Row dont il vient devenir le nouveau boss et Dr. Dre ont fait l’ouverture du spectacle à la mi-temps du Super Bowl LVI avec le tube « The Next Episode » qui a rapidement mis le feu à tout le stade le tout dans une mise en scène impressionnante, ils poursuivent ensuite avec le hit « California Love » avant l’apparition de 50 Cent avec son single « In Da Club ». Mary J. Blige a enchainé avec son classique « Family Affair » et « No More Drama ».

Un concert légendaire

C’est ensuite au tour d’Eminem de débarquer sur « Forgot About Dre » puis interpréter « Lose Yourself » dans une ambiance de dingue face à un public totalement conquis par le show. Slim Shady termine sa performance avec un genou à terre pour rendre hommage à Colin Kaepernick en référence au geste pour protester contre les violences policières faites au Noirs aux Etats-Unis avant que Dr. Dre ne reprenne « I Ain’t Mad At Cha » et enchaine avec le titre « Still D.R.E. » en compagnie de Snoop Dogg. Pour conclure le concert en apothéose, tous les artistes rejoignent le duo pour ce qui a été l’un des plus grands shows de l’histoire du Super Bowl.