PSG vs Real Madrid en streaming live direct

PSG vs Real Madrid, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir au Parc des Princes c’est le match au sommet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint Germain aura la pression face au club Madrilène. Avec Kylian Mbappé, Lionel Messi titulaires et Neymar sur le bancs, les Parisiens vont tenter de prendre une option pour la qualification pour le prochain tour de la compétition.

Ce mardi 15 février le PSG actuellement en tête du championnat de France Ligue 1 va tenter de battre le club de Karim Benzema qui marque son retour de blessure après avoir raté les derniers matchs de son équipe. L’entraineur Parisien, Mauricio Pochettino a fait le choix d’aligner un 4-3-3 avec dans les buts le champion d’Europe, Gianluigi Donnarumma et avec au milieu le trio, Leandro Paredes, Danilo Pereira et Marco Verratti. L’attaque est formée de Messi, Mbappé et Di María.

La composition du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo. P, Paredes, Verratti – Di María, Messi, Mbappé. La composition du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius.

Vous pouvez suivre en direct légalement la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le co-diffuseur du match Paris Saint Germain vs Real Madrid en streaming légal et en haute définition en France avec RMC Sport 1.

C'est maintenant que tout commence vraiment. Coup d'envoi de PSG/Real Madrid, match couperet pour la suprématie européenne, en direct sur CANAL+. #PSGRMA — CANAL+ (@canalplus) February 15, 2022