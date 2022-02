Kaaris remplace Zizou par Mbappé après la victoire du PSG, Rohff et Gims jubilent

Kaaris compare Mbappé à Zidane

Comme souvent lors des matchs de Ligue des Champions du PSG, les rappeurs français ont commenté l’événement sur les réseaux. Kaaris, Rohff ou encore Gims ont salué la victoire du club Parisien et rendu hommage à la performance de Kylian Mbappé. L’unique buteur de cette rencontre qui a offert la victoire à son équipe.

Ce mardi était marqué par le retour de la Ligue des Champions avec une confrontation au sommet entre le Real Madrid et le PSG au Parc des Princes pour le match aller entre les deux équipes. Le Paris Saint Germain s’est imposé sur le plus petit des scores, 1-0 grâce à un but de Mbappé dans les arrêts de jeu de la rencontre mais le club Parisien peut avoir quelques regrets en raison des nombreuses occasions et du penalty manqué par Lionel Messi.

Le PSG fait le bonheur des rappeurs

Sur Instagram et Twitter les rappeurs ont été très actifs pour réagir à la prestation du PSG et féliciter Mbappé. Ce dernier a été élu homme du match par l’UEFA. « Je n’ai pas décidé de mon avenir. Je joue pour le Paris Saint-Germain, l’un des meilleurs clubs du monde (…) Non, je n’ai pas décidé. Je fais de mon mieux et nous verrons ce qui se passera la saison prochaine » a-t-il commenté à l’issue de cette victoire concernant son avenir qui demeure incertain.

Fan du PSG, Rohff a remercié Mbappé dans une story avant de partager la vidéo du but de l’attaquant Français. Gims en a fait de même alors que Kaaris a posté sur Twitter la punchline, « Je n’ai confiance qu’en mon Desert Eagle et en Kylian Mbappé dans les arrêts d’jeu ». Riksa a remplacé le nom de Zizou par celui de Kylian dans sa célèbre phrase extraite du morceau « Kalash » paru en 2015. Le tweet a fait le buzz sur le réseau social avec près de 50 000 « J’aime » sur sa publication.