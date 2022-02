Boris Becker : un prank dégénère et termine en bagarre

Une blague tourne mal, Boris Becker se bat !

Suivi par plus de 2 millions de fans sur Instagram et plus de 680 000 internautes sur Facebook, Boris Becker est devenu une star d’Internet avec ses pranks mais parfois le vidéaste se retrouve dans une situation un peu inattendue avec des séquences qui ne se passe comme il l’avait prévu. Dernièrement un tournage a viré à la bagarre.

Parfois les gags ne passent pas

C’est à la fin de l’année 2017 que le jeune vidéaste Belge a commencé à se faire connaitre avec des vidéos postées sur Facebook. Rapidement il réussit à cumuler des milliers de vues en réalisant des pranks. Boris Becker a même piégé des célébrités dans ses mises en scène souvent très drôles qui l’ont rendu célèbre sur la toile mais certaines blagues n’ont pas toujours une bonne conclusion.

Lors de la dernière Fashion Week à Paris, le Youtubeur s’est immiscé dans le service de sécurité du célèbre rappeur Travis Scott pour faire une nouvelle blague mais il s’est ensuite fait bloquer par le chanteur qui n’a pas apprécié. Une moindre peine comparée à ce qui lui est arrivé récemment sur la ligne 14 du métro Parisien. L’influenceur s’est battu avec un inconnu après un échange tendu, la vidéo de l’incident a fuité sur les réseaux. L’altercation semble avoir éclaté après des insultes envers la mère de Boris Becker.