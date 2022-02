Death Row : Suge Knight furieux après Snoop Dogg ? Son fils répond !

Il y a quelques jours la nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le monde du Hip Hop, Snoop Dogg a racheté l’historique label Death Row Records créé par Dr. Dre et Suge Knight. Une décision qui aurait provoqué la colère de ce dernier nommé selon des rumeurs mais son fils a tenu à prendre la parole pour révéler la réaction de Big Suge, satisfait de ce choix.

Suge Knight Junior réagit aux rumeurs !

Suge Knight Junior s’est confié en tant que porte-parole au média TMZ sur la déclaration de son père aujourd’hui incarcéré qui a été le dirigeant emblématique du label dans les années 90. « Je suis heureux comme tout le monde. Je le savais à l’avance que cela allait arriver. Pour moi, c’est comme une victoire parce que j’ai moi-même parlé à tous ces cadres et leur ai présenté les idées de merchandising pour le changement de la marque. Maintenant, je suis heureux que ça soit Snoop qui le récupère, que le label revienne sur la West Coast. » a-t-il tout d’abord expliqué.

« Espérons que nous pouvons recommencer à gagner. Nous avons perdu Nipsey [Hussle], nous avons perdu Kobe [Bryant], nous avons perdu beaucoup de choses. Même après que mon père soit allé en prison, nous avons commencé à perdre. […] J’ai vu les commentaires du genre, « Suge Knight est vénère », mais non, nous sommes cool. Nous devons juste faire les choses correctement et commencer à gagner. » a poursuivi le fils de Suge Knight dans ses propos avant de conclure, « Le hip-hop est comme la WWE, ce sont les fans qui créent les histoires, c’est comme ça. Eazy-E et mon père étaient cool, Snoop et mon père étaient cool, beaucoup de gens sont cool dans l’industrie. Les gens ne le comprennent pas. J’espère que les gens comprennent qu’on n’est pas en train de s’embrouiller, on travaille. J’espère que nous sommes tous sur la même longueur d’onde ».