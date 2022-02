Mbappé : un salaire démentiel de 1,2M€ par semaine pour prolonger au PSG

Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision officiellement sur son avenir pour la saison prochain. Entre un départ au Real Madrid et une prolongation au Paris Saint Germain, les rumeurs concernant le prochain club de l’ancien Monégasque continuent d’agiter la presse sportive, le PSG n’a pas encore avoir perdu l’espoir de conserver son champion du monde Français.

Après avoir offert la victoire aux Parisiens face aux Madrilènes mardi soir en Ligue des Champions avec une but dans les dernières secondes de la rencontre, Mbappé a affirmé son intention de rester concentré à 100% sur sa fin de saison avec le PSG sans donner aucune indication sur son futur. Le quotidien généraliste britannique, The Independent vient de révéler que le club de la capitale Française pour compter sur le soutien du Qatar pour mettre tout en œuvre afin de convaincre son attaquant de poursuivre sa carrière à Paris.

Un salaire colossal pour Mbappé !

En effet les discussions concernant une prolongation de contrat pour Mbappé sont relancées d’après le média Anglais. Malgré les informations d’un possible départ à Madrid cet été sans une indemnité de transfert en raison de la fin de son contrat, le PSG a mobiliser des dirigeants du Qatar à Paris pour tenter persuader le buteur français de signer un nouveau contrat avec un salaire d’1,2M€ par semaine soit plus de 60M€ par an, des chiffres astronomiques qui en ferait le joueur de football le mieux payé de la planète.

RMC Sport d’ailleurs confirmé que la négociation pour une prolongation est bien d’actualité, le PSG souhaite mettre Kylian Mbappé au centre du projet du club et en faire le plus gros salaire de l’histoire du football.

