Sofiane compare les politiciens aux rappeurs : « ils sont en clash toute la journée »

Sofiane pousse un coup de gueule sur la course aux élections présidentielles ! Invité dans l’émission « On est en direct » sur France 2 de Laurent Ruquier, Fianso a assuré la promotion de la pièce de théâtre « Gatsby le Magnifique » et s’est exprimé sur la campagne présidentielle sans prendre position avant de s’expliquer plus en détails à ce sujet sur France Inter en faisant un comparatif entre les rappeurs et les politiciens.

« J’aime être un artiste, j’aime proposer du bon aux gens. Je ne sais pas si donner mes positions politiques, religieuses, je ne sais pas, je n’ai pas l’impression d’être à ma place. » confie tout d’abord Sofiane lors de cette intervention télévisée. De passage sur France Inter cette semaine, Fianso a appelé les plus jeunes aux votes en assurant de pas souhaiter faire de politique mais en livrant tout de même son avis personnelle sur la campagne présidentielle.

Les politiques sont des rappeurs en clash affirme Sofiane

« En ce moment, est-ce que je peux m’exprimer là-dessus ? Elle me déçoit. J’ai l’impression que l’agressivité est plus haute, que la médiocrité est plus présente. J’ai l’impression de voir des rappeurs. Ils sont en clash toute la journée, ils font des clips, ils sont accros aux réseaux sociaux… C’est le rap game en fait ! Je pense qu’on mérite mieux. » explique Sofiane. « Je ne dis même pas les Français méritent mieux, je dis on mérite mieux. Il y a des débats présidentiels qui sont présentés comme des matchs. Ce soir le match, c’est fou de se dire ça, ce soir le combat, il y a une espèce d’opposition que je trouve bizarre et peut-être que c’est plus marqué là. » précise-t-il.

« Je le faisais déjà au niveau local, je suis issu du milieu associatif en Seine-Saint-Denis et je le fais encore aujourd’hui, il faut clairement aller voter. » a conclu Fianso sur le fait de pousser les jeunes à aller voter alors qu’il a récemment fait une virée carcérale pour préparer le retour de la Shtar Academy.

