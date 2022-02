Kaaris s’offre une superbe Lamborghini Urus et affiche son bonheur

Kaaris aime les belles voitures et affiche fréquemment des vidéos au volant de bolides sur les réseaux sociaux. À l’occasion de ses 42 ans fêté le 30 janvier dernier, le rappeur de Sevranais s’est fait deux beaux cadeaux cette semaine en s’offrant une magnifique Lamborghini Urus ainsi que Rolex. Riska a partagé ce moment avec ses fans sur Instagram.

Kaaris apprécie les gros bolides

A la fin du mois de janvier, Kaaris s’est uni à Kalash Criminel pour sortir un nouvel album intitulé « SVR« , les deux rappeurs originaires de Sevran ont décidé d’associer leurs forces sur un même projet gonflé de punchlines et de kickages musclés. Cet album met en lumière tout la Sauvagerie qui caractérise les deux artistes et leurs univers musicaux. SVR est bien plus qu’un projet, il représente un mouvement à part entière comme le prouve les singles « Shooter », « Tu dois ses sous » et encore « Tchalla ».

Après avoir marqué le début d’année avec cet album, Riska s’est fait plaisir à l’occasion de son 42ème anniversaire avec l’achat d’une Rolex dans la boutique de la manufacture suisse de montres de luxe sur l’avenue des Champs Elysées avant de réceptionner devant le magasin sa splendide Lamborghini Urus toute noir. Un événement dont Riska a partagé les images sur les réseaux et sur lesquelles il apparait tout sourire de recevoir ses cadeaux.

« Fort est qui abat , plus fort est qui se relève ! Tommy egan gang ! Journée de fou, quelle surprise !!! Merci à Yow, Beco, Abdel, ça bouge jamais jsuis au max » puis « C’est pas les meilleurs qui partent les premiers c’est les plus fort qui survivent » a-t-il ajouté en légende de ses publications.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KAARIS (@kaarisofficiel1)