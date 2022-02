Rohff prêt à sauver le prochain concert de 50 Cent à Paris ? Housni répond

Rohff vient de réagir avec beaucoup d’humour en répondant à un internaute à l’annonce du concert évènement de 50 Cent à l’Accor Arena le 17 juin 2022 de Paris-Bercy.

Quand Rohff avait sauvé le concert de 50 Cent !

Après avoir fait sensation le weekend dernier au concert de la mi-temps du Super Bowl avec son interprétation de l’iconique « In Da Club » et une entrée en scène exceptionnelle, suspendu par les jambes tout en débarquant la tête à l’envers, sur l’un des plus gros classiques de sa carrière, 50 Cent prépare désormais son grand retour sur la scène Européenne. Au programme de cette tournée une date à Paris à l’Accor Arena pour un show exceptionnel. Une nouvelle qui n’a pas échappé à Rohff qui s’est rappelé une anecdote amusante concernant un ancien concert de Fifty dans la capitale Française en répondant à un fan.

L’histoire date du mois de novembre 2007, 50 Cent doit à l’époque faire un concert à Bercy mais n’arrive pas à remplir la salle car il a déjà réalisé plusieurs shows dans la capitale à la même période. Rohff incarcéré au même moment se retrouve au centre d’une rumeur qui annonce son retour sur scène pour la première partie du rappeur américain. La rumeur prend rapidement de l’ampleur car les fans attendent avec impatience de le revoir en concert. L’information fait exploser les ventes des billets, face à l’insistance de la rumeur, des affiches sont mises en place sur Paris pour présenter le retour d’Housni.

Cette fois-ci Housni ne sera pas présent

Le show affiche complet et le rappeur du 94 obtient finalement une autorisation spéciale de sortie pour se rendre au concert le soir du 27 novembre 2007 avec une performance retentissante avant de retourner dans sa cellule de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis pour finir de purger sa peine.

Un fan a rappelé cette anecdote à Rohff en le questionnant « Il va falloir sauver son concert une 2ème fois poto« avec une affiche du concert à venir de 50 Cent dans une conversation privée. Le rappeur du 94 a affiché l’échange dans une story avec sa réponse « Ah non, cette fois-ci j’en ai un à remplir le 15 novembre« avec un émoji clin d’oeil.

La prévente exclusive des billets du concert de Fifty sera ouverte à partir de ce lundi 21 février 2022 à 10h et Housni de son côté vient aussi de dévoiler le clip du single « Valeur inversée ».