Vald termine Booba après leur clash explosif !

Vald atomise Booba et ne craint pas les représailles !

Vald et Booba se rendent coup pour coup depuis quelques jours sur les réseaux et en cette fin de semaine plus rien ne va entre les deux rappeurs. Le V ne se démonte, il a répondu aux différentes attaques du DUC d’abord sur les chiffres de ventes avant que l’embrouille ne prend une proportion folle. B2O a balancé des informations sur le père de son rival en affichant son profil Facebook mais ce dernier a encore répliqué.

Le rappeur d’Aulnay a commencé à démontrer que ses chiffres des ventes ne sont pas truqués avant de ridiculiser les ventes du dernier album de l’ancien membre du groupe Lunatic. Après les dernières attaques de Booba sur les publications Facebook de son père, Vald a répondu en prenant cela avec humour, « C’est beaucoup d’ignorance, on leur pardonne » avant de questionner « Pourquoi ce harcèlement ? » ou encore « Est-ce à cause de ce classement de tous tes projets en-dessous de V ? » et d’afficher à son tour une photo des parents du rappeur de 45 ans en affirmant qu’il a la rage le taclant « ton daron a fait une petite pub pour le V dans son dos ? ».

Le V ne se démonte et agresse à nouveau B2O

Vald a poursuivi avec un cliché en compagnie d’Elia signée sur label 92i en questionnant cette fois-ci si leur rencontre a agacé Booba avant de frapper encore plus fort en le demandant « où est-ce que c’est parce que tu fais ton premier Bercy à 35 balais et moi 27 ? » puis d’ajouter un cliché de B2O qui prend la pose avec Jean Messiha. Le V ajoute ensuite le passage de Kopp sur France Inter dans lequel il confie une anecdote sur le racisme de son grand-père en réponse aux accusations envers son père à lui.

Les provocations n’ont pas stoppé Booba qui a encore affiché le père de son rival « Tu lui pardonnes à Roger mais il enlève pas ses posts hein le filou!!! Tout est bien assumé avec Marie Thérèse. J’te souhaite bien du courage Valentin. -60K. » commente-t-il en ayant mis un cliché de ce dernier en photo de profil sur ses comptes Instagram et Twitter puis d’affirmer sur Twitter, « Nous garantissons que toi et ta famille êtes racistes et islamophobes. Y a pas que les chiffres dans la vie. Y a l’honneur… Bon courage pour la suite… @vald_ld et passer de 4k en midweek a 14k en deuxième semaine ça n’existe pas. Mais tu sais le temps fait bien les choses ».

Sullyvan a terminé l’échange en assurant que Booba à la rage envers lui. Il a également ressorti une ancienne déclaration dans laquelle le rappeur français exilé à Miami faisait son éloge en déclarant plus personne n’écrit bien sauf Vald, Nekfeu et Damso puis de répondre à tous les tweets le concernant.

ON PRÉCISE :

Il y a une vidéo qui contextualise avant, quand Booba parle de pardonner le racisme de son grand-père.

Choc culturel quoi… pic.twitter.com/P0Dn6oxedS — V4LDPUNCHS (@ValdPunchs) February 18, 2022

Nous garantissons que toi et ta famille êtes racistes et islamophobes. Y a pas que les chiffres dans la vie. Y a l’honneur… Bon courage pour la suite… 😎 @vald_ld et passer de 4k en midweek a 14k en deuxième semaine ça n’existe pas. Mais tu sais le temps fait bien les choses… pic.twitter.com/rj3azPJg0G — Booba (@booba) February 18, 2022

Pour les plus gourmands y’en a une version de 3h https://t.co/7mpUN3eFTW — V4LD (@vald_ld) February 18, 2022

Tu connais rien Koqq c’est de la frappe ce son https://t.co/afYaQl6Dqf pic.twitter.com/ZY65lIkc3F — V4LD (@vald_ld) February 18, 2022