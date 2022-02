Snoop Dogg : Les forces de l’ordre appellent à son boycott

La police américaine ne veux pas laisser Snoop Dogg tranquille ! Les autorités n’ont pas apprécié les paroles du rappeur américain pendant le Superbowl dimanche dernier lors de son concert avec Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et 50 Cent qui a pourtant fait le bonheur des fans de rap.

« On est très reconnaissants envers la NFL d’accepter le Hip Hop sur scène et de nous laisser faire. On prévoit tous ensemble d’organiser un grand spectacle pour donner aux gens ce qu’ils attendent. Tu sais, ils aiment regarder le match du Super Bowl mais, en même temps à la mi-temps, on va adorer voir le show. Donc on va vous donner la plus grande performance que vous ayez vue dans l’histoire du Hip Hop. » avait commenté Snoop Dogg de passage chez Monday Night Football avant cet événement qui a tenu toutes ses promesses.

Le feat de Snoop Dogg avec J5 Slap indigne la police

La performance du nouveau propriétaire du label Death Row Records n’a malheureusement pour lui pas été du goût de tout le monde vient de révéler le média Newsweek, son morceau « Police » en collaboration avec J5 Slap est mis en cause car ce dernier balance « Take your g*ns that you using to shoot each other / And start shooting these b*tch ass motherf*cking police » aini que « Prenez les flingues qui vous servent à vous entretuer / Et commencez à tirer sur ces enfoi*** de la police » de quoi susciter la polémique même si les propos ne sont pas directement de Snoop Dogg.

« Encourager les gens à tirer sur les policiers vous permet apparemment de devenir une tête d’affiche du Super Bowl. Si vous choisissez de regarder le match (…) la mi-temps est le moment idéal pour éteindre votre télévision en l’honneur de ces hommes et femmes en bleu qui ont donné leur vie pour nous » a déploré la Suffolk County Police Benevolent Association à l’encontre de Snoop Dogg pour demander à la NFL de l’évincer.