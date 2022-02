Demon One tacle Vald sur son père et le racisme, « il faut rejoindre Zemmour »

Demon One vient de s’exprimer sur le clash entre Booba et Vald en raison des révélations concernant le père de ce dernier qui ont scandalisé le rappeur du groupe Intouchable. L’artiste membre du collectif Mafia K’1 Fry a poussé un coup de gueule contre l’interprète d’Anunnaki suite aux dossiers mis en avant par B2O dans leur embrouille il y a quelques jours.

Demon One dénonce le racisme

Depuis la semaine dernière le conflit entre Booba et Vald agite le rap game, la tension ne cesse de monter entre les deux rappeurs. Kopp a balancé le profil Facebook du père de l’artiste originaire d’Aulnay-sous-Bois nommé « Roger Le Du » pour le ridiculiser et afin de dénoncer son humour de mauvais goût comme par exemple une blague sur « l’imam de Brest », « un peu islamophobe ton daron nan ?! » s’interroge le DUC avant que la page ne disparaisse du réseau social, « C’est le effaceeyyy mais trop tard Valdounet on a tout archiveeyyyy » a-t-il ajouté. Cette affaire n’a pas échappé à Demon One.

En effet le rappeur de la Mafia K’1 Fry est sorti du silence dans une story Instagram pour s’adresser en personne à Vald concernant son père. « Bah alors comme ça, on a trouvé le raciste le plus drôle de France, Roger le du, Roger le vendu. Avec ses blagues à deux balles, bah dis donc c’est du lourd ça. Qu’est-ce qu’on tient ? Il faut nous sortir les dossiers là. En plus tes blagues sont pas drôles. » déclare-t-il avant de conclure, « Franchement c’est une blague d’être aussi raciste comme ça en 2022. Roger le Du, il faut rejoindre Zemmour et toute sa clique de facho ».