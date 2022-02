Quand Aya Nakamura s’incruste dans le Prince de Bel-Air

L’influence internationale d’Aya Nakamura vient encore d’être prouvée une nouvelle fois dans le reboot de la série culte des années 90 « Le Prince de Bel-Air » qui avait révélé Will Smith. Une scène extraite du programme diffusé sur Peacock dédicace la chanteuse française. Une belle marque de reconnaissance pour la chanteuse française.

Aya Nakamura est cité dans la série américaine 🇺🇸 « Bel-Air »

La série télévisée « The Fresh Prince Of Bel-Air » s’offre une nouvelle version avec un remake nommé « Bel-Air ». Une séquence de la série vient d’être relayée sur les réseaux dans laquelle le personnage principal se retrouve dans la boutique d’un disquaire new-yorkais pour présenter la section « Afrobeat » du magasin. Il cite comme référence Aya Nakamura puis Burna Boy ou encore Fuse ODG.

« Et pour finir… ma section favorite, et probablement la vôtre aussi : la catégorie Afro-beat ! On a du Fuse ODG, on a du Aya Nakamura et on a aussi Burna Boy » commente-t-il devant la caméra en expliquant le contenu des bacs à disques face à lui.

Aya Nakamura continue donc de rayonner en dehors de nos frontières comme lorsqu’elle s’est retrouvée avec une affiche promotionnelle à New York sur Time Square ou encore avec sa nomination au BET Awards, son envergure à l’internationale se confirme donc avec cette séquence. En 2019, l’interprète du tube Djadja était également citée dans un épisode de la série Espagnole diffusée sur Netflix, Elite aux côtés de MHD.