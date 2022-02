Gims : sa collection luxueuse d’Audemars Piguet qui vaut une fortune

Gims apprécie les belles montres et affiche fréquemment des modèles de sa collection dans ses publications Instagram. Dernièrement Meugui a fait sensation avec ses luxueuses montres de la marque d’Audemars Piguet dont les valeurs atteignent des prix démentiels.

Les pièces magnifique des Gims qui valent très chers

Très actif sur son compte Instagram pour rester proche de son public, Gims affiche souvent des photos de lui de ses différentes mésaventures, de ses actualités du moment mais aussi pour présenter ses différents styles vestimentaires ainsi que ses accessoire de luxe comme ses nombreuses montres. Il y a quelques mois, le leader de la Sexion D’Assaut avait même lancé un challenge de montre sur le réseau social avec son frère Dadju.

Meugui est un grand fan de la marque Audemars Piguet. Une manufacture d’horlogerie suisse fondée en 1875 par Jules-Louis Audemars et Edward-Auguste Piguet dont les prix de certains modèles sont parfois astronomiques. Gims a présenté sa Royal Oak en or blanc 18 carats avec des finitions givrées et un cadran squelette entouré d’une facette « arc-en-ciel » ornée de 32 diamants dont la valeur est estimée entre 300 000 et 400 000 dollars d’après Celebrity Watch Spotter car elle est extrêmement rare.

L’été dernier Gims avait affiché un autre modèle d’Audemars Piguet limité à 250 exemplaires inspiré d’une édition collector Black Panther inspirée du film au prix évalué à 160 000 dollars. Au mois de janvier, il s’est présenté avec une Royal Oak à tourbillon au remontage automatique, en or rose de 18 carats accompagnée d’un boitier de 41mm décoré d’un cadran à « tapisserie évolutive » dont la valeur est estimé à un demi million de dollars.

« Ce qui compte ce n’est pas ce qui arrive, c’est ce qu’on fait de ce qui arrive » ou encore « Au sommet, la seule chose qui reste à faire, c’est de sauter dans le vide. » commente le rappeur de la Sexion D’Assaut sur ses différentes publications.

