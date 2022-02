Quand PNL aurait aimé faire visiter un coffre à Booba, Vald balance

Ademo du groupe PNL se retrouve bien malgré lui impliqué dans le conflit qui oppose Booba et Vald. Visiblement, entre les deux artistes il n’y aucune pitié et tous les coups sont permis entre eux, le clash implique même les familles ou encore les autres rappeurs français. Après le père du V c’est au tour du frère de NOS d’inspirer une pique mais de la part du rappeur d’Aulnay.

Ademo mêlé au clash contre Booba par Vald

Pas de répit pour Vald qui n’a pas réagi à la vidéo de Demon One qui s’en prend à son père en dénonçant des publications jugées racistes sur Facebook de ce dernier que Booba avait révélé la semaine précédente. Le V s’est pris au jeu du clash et semble s’amuser à répondre au DUC dans des nombreuses stories ou encore dans des Tweets tout en ajoutant quelques montages humoristiques comme pour se moquer du crâne de son rival ou en ressortant un ancien tweet d’Ademo.

Avant de connaitre, le succès d’aujourd’hui avec le groupe PNL formé en compagnie de son frère NOS, Ademo était encore actif sur son compte Facebook personnel et avait déclaré au mois de juillet 2014, « Booba fait le mec qui a pas le temps pour la Palestine et juge ceux qui font parler de cette misère sur les réseaux sociaux. Si Rohff l’a pas roulé. Moi j’aurai kiffé lui faire visiter un coffre. ». Un message que Vald a ressorti des archives qui comporte également les hashtags, « Fu*k Booba » et « Le neutralité pour pas dire qu’il est du côté du plus fort ». Une publication aujourd’hui obsolète qui n’est plus d’actualité mais que le V a réussi à retrouver dans des vieux dossiers.

Un gros dossier sur PNL refait surface

« Nan Omar est PNL mais Ademo de PNL veut mettre Élie Yaffa dans une coffre. Tu connais le Tarik » commente Vald en affichant cette publication en référence à la phrase de Kopp « Omar est PNL, B2O est de la banlieue Ouest » dans le titre « Daniel Sam » sorti en 2016. Averti de cette dédicace, PNL avaient réagi à l’époque sur les réseaux sociaux en postant le visuel du single et le message, « Parce que Omar connait les bye ».

Après les derniers clashs entre eux, ce lundi Booba s’est assagi et souhaite désormais attendre de voir Vald dans « la vraie vie » alors que celui-ci semble maitriser parfaitement « trolling » sur Internet même si Ademo risque de pas apprécier d’être impliquer dans ce différend.