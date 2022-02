Nekfeu a littéralement cramé Zed !

Et c’est Zed en personne qui le dit, Nekfeu a encore fait très fort ! L’ancien membre du groupe 13 Block a trouvé la meilleure des façons pour faire monter la pression avant la parution de sa collaboration inédite avec le Fennec qu’il a déjà annoncé depuis plusieurs mois et qui se fait attendre par les fans de rap français.

Nekfeu a mis le feu !

Après avoir diffusé des extraits de ce featuring pour combler l’attente et susciter l’engouement du public, Zed vient de faire une grosse annonce au sujet de cette connexion avec Nekfeu. L’artiste du 13 Block peaufine son nouvel opus dont il n’a encore présenté aucun visuel, ni aucune tracklist ou date de sortie mais il a tout de même révélé des pistes sur les noms des artistes potentiellement présents sur le projet. En plus de l’ancien membre du 1995 déjà confirmé, Laylow et Booba sont aussi pressentis. Pour B2O, il s’agirait d’une seconde collaboration après le single de « Jauné » sorti en 2020.

L’album est fini à 89% a-t-il assuré, tout devrait donc commencer à s’accélérer dans les semaines à venir et Zed vient de donner une importante indication sur le featuring avec Nekfeu. « Une chose est sûr, Nekfeu m’as vraiment cramer..! #89% » peut-on lire dans son dernier tweet. Reste maintenant à savoir quand sortir ce fameux titre en commun entre les deux rappeurs.