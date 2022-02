Neymar : Une chroniqueuse de TPMP confie les dessous de sa soirée

Neymar fait souvent parler de lui en dehors de ses performances sportives notamment pour ses soirées. Lors d’une récente diffusion de l’émission TPMP People, la chroniqueuse Fiona a révélé des détails sur les fêtes organisées par l’attaquant Brésilien du PSG.

Très populaire auprès des supporters Parisiens, Neymar n’a jamais vraiment réussi à confirmer son statut sur le terrain depuis son arrivée à Paris et subit souvent des critiques mais cette année aux côtés de Kylian Mbappé ainsi que de Lionel Messi, l’ancien Barcelonais espère enfin remporter la Ligue des Champions. En attendant, le joueur du PSG continue d’organiser fréquemment des soirées chez lui et Matthieu Delormeau a fait quelques révélations dans TPMP People le 19 février dernier.

Personne n’a son téléphone chez Neymar…

L’animateur de télévision a confié que l’un de ses proches a passé une soirée en compagnie de Neymar mais n’a pas pu le prouver car son service de sécurité a confisqué son smartphone le temps de cette réception. Dans des propos retranscris par Melty, Fiona a ensuite ajouté une anecdote à ce sujet, « Chez beaucoup de stars, on fait ça. Moi, je suis allée chez Neymar pour une soirée (…) personne n’a son téléphone chez Neymar. Le gardien à l’entrée récupère tous les téléphones (…) j’ai été invitée chez Neymar, en banlieue ».

Matthieu Delormeau a voulu en savoir un peu plus et a questionné Fiona qui a poursuivi, « Il ne s’est rien passé, j’ai été invitée via une amie. On était une vingtaine. J’ai fait plusieurs soirées avec lui (…) C’était très bien. Il est très sympa. J’ai fait plusieurs soirée avec lui. Notamment au restaurant de Marco Verratti dans le 8ème et à son anniversaire ».