Rohff s’agace du rap d’aujourd’hui, « il est presque interdit d’être intelligent dans le rap »

Sur le tournage de son dernier clip « Valeur inversée », Rohff s’est confié au média RapRNB et a livré quelques vérités notamment sur le rap d’aujourd’hui en émettant un avis très critiques sur la tendance actuelle dans le monde musical du rap français.

Après avoir récemment révélé une anecdote sur sa rencontre avec Céline Dion par laquelle il a failli écrire un morceau, Rohff poursuit l’exploitation de son dernier opus « Grand Monsieur » avec le visuel du titre fleuve de cet album, « Valeur inversée » dont le clip réalisé par Daylight est disponible depuis la semaine dernière sur Youtube. RapRNB a suivi Housni dans un entrepôt de Montreuil afin de suivre les coulisses du tournage pour recueillir ses impressions sur la vidéo de ce single et sa réalisation en révélant notamment avoir enlevé 2 minutes de texte comme pour Testament.

Rohff critique le rap actuel

« On a enchaîné les tableaux. Ça vient illustrer les contrastes des valeurs inversées. Comme je dis, le vrai sonne faux, le faux sonne vrai. Tout s’est inversé au fil du temps. Ce qui est intéressant, c’est le décalage entre ceux qui sont lucides et ce que propose la société actuelle » confie Rohff lors de cet entretien avant de s’exprimer sur le rap actuel. « Aujourd’hui quand on fait un rap sensé, qui a du fond, qui a du contenu, on passe pour des extraterrestres, ça paraît chelou. C’est comme s’il était presque interdit d’être intelligent dans le rap. » déplore le rappeur du 94.

« Si tu regardes aujourd’hui sur les réseaux, tout le monde a sa vitrine, on dirait une grande boulangerie les réseaux, cette course à la richesse, à vouloir à tout prix briller, être sous la lumière » a ensuite ajouté Housni sur l’impact de nos jours des réseaux sociaux sur note société actuelle.