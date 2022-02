Sofiane : son magnifique discours aux César, « Frère l’année prochaine j’suis aux César »

Sofiane a fait un passage remarqué lors de la 47ème cérémonie des César 2022 présentée par Antoine de Caunes ce vendredi soir. Très inspiré, Fianso a tenu un discours puissant sur la scène de l’Olympia. Il a ensuite remis le César de la meilleure Musique Originale à Ron Mael et Russell Maek pour le film Annette.

Sofiane remet un César avec un discours puissant

Actuellement à l’affiche de la pièce de théâtre « Le Magnifique » inspirée de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, Sofiane continue son rapprochement avec le monde du cinéma. Après avoir notamment obtenu son premier grand rôle en 2019 dans la série « Les Sauvages » avec son interprétation de Nazir ou encore avec sa participation aux longs-métrages « Frères ennemis » et « Mauvaises herbes », l’interprète de Toka s’est retrouvé aux César 2022.

« L’autre, il m’parle de sa guerre du streaming, frère, l’année prochaine, j’suis aux Césars » rappe Fianso dans l’épisode 12 de « #JesuispasséchezSo » paru en 2020, le rappeur du 93 n’a pas encore été nominé lors de cette soirée la plus prestigieuse du cinéma en France mais a eu l’honneur de remettre une récompense.

Fianso ravi de participer à cette cérémonie

« Bonsoir, j’ai entendu Alexis Michalik s’essayer à quelques vers, je me suis dit que j’aurais peut-être l’audace de faire pareil. » déclare Sofiane à son arrivée face au pupitre avant de commencer son discours écrit en rimes en faisant la comparaison entre le cinéma et la musique. « Alors à toutes ces nuits blanches et sommeils écourtés. Toutes ces inspirations qui naissent quand il fait noir. cette musique qu’on entend, qu’il s’agit d’écouter pour qu’à la fin du bal, on couronne les Césars. » commente Fianso à la fin de son intervention avant de donner le nom du vainqueur du César de la meilleure Musique Originale.

« Cette cérémonie m’a toujours fait rêver, merci beaucoup de m’y accueillir Antoine » a ajouté Sofiane à la fin de discours pour remercier Antoine de Caunes de cette invitation avant d’ajouter sur Instagram « J’ai eu l’honneur d’être remettant lors de la 47eme Cérémonie des César » en postant la vidéo de son passage aux César.