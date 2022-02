Walter White, le nouveau son puissant de Booba inspiré de Breaking Bad

Booba est de retour en musique avec un morceau inspiré du célèbre personnage de Walter White dans la série Breaking Bad ! Entre son activité sur les réseaux avec ses coups de gueule et ses différents clashs, le Boss du Rap Game n’oublie par de faire constamment plaisir à ses nombreuses fans ces derniers mois avec son activité musicale.

Il y a un an, les auditeurs ont craint la fin de carrière de Booba avec la sortie officielle d’Ultra qu’il a présenté comme le dernier album de sa carrière mais depuis le DUC s’active pour dévoiler des nouveaux singles. En effet B2O n’a pas chômé suite à la parution de son dernier opus, notamment en compagnie des artistes de son label 92i comme récemment sur « PRT » avec Dala et JSX, sur « 92i » avec SDM, Green Montana, Sicario et Bilton, sur « Platine o Plomo » avec Maes. Il a aussi enchainé les titres en solo avec « Leo Messi », « Variant », « Pablo », « Plaza Athénée », « Geronimo », « Dragon », « Kayna » ou encore ses singles en NFT, « GDC » et « TN ».

Booba a décidé de continuer gâter les fans en balançant des singles de temps à autre comme promis et il vient encore de récidiver. Ce samedi, Kopp a mis en ligne sur la page Instagram de son média OKLM un inédit baptisé « Walter White » le tout accompagné d’une vidéo de la série « Breaking Bad » pour présenter ce nouveau single dont l’ancien membre du groupe Lunatic n’a pas encore annoncé la sortie sur les plateformes de streaming que les internautes réclament déjà.