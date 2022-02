L’invasion en Urkraine par la Russie prédite par les Simpson

Encore une fois Les Simpson ont prédit l’avenir dans un épisode de la série d’animation culte qui met en scène Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, ainsi que Abe, le père d’Homer. Il y a plus de 20 ans, en 1998 l’un des épisodes a imaginé la Russie envahir un pays voisin comme l’Ukraine, une prédiction devenue réalité la semaine dernière.

Dans la nuit du mercredi 23 février au jeudi 24 février, la Russie est entrée en guerre contre l’Ukraine. Comme pour l’assaut du Capitole, l’élection présidentielle de Donald Trump, un virus venant de Chine ou encore la smartwatch, la série qui a fêté sa 33ème saison avait réussi à prédire les événements des manœuvres russes sur un pays voisin dans l’épisode 19 de la neuvième saison nommé « Un Homer à la mer », la Russie y envisage notamment de déclarer une nouvelle guerre mondiale.

Les Simpson n’ont pas fini de nous étonner

« En termes de prédictions, nous en avons deux sortes : les banales, comme Don Mattingly qui a des problèmes à cause de ses cheveux dans l’épisode « Homer la foudre ». Et puis il y a des prédictions comme celle-ci. Je déteste dire ça, mais je suis née en 1961, donc 30 ans de ma vie ont été vécus avec le spectre de l’Union soviétique. Donc, pour moi, c’est malheureusement plus une norme qu’une prédiction. On s’est juste dit que les choses allaient mal tourner. » s’est exprimé Al Jean, l’un des showrunners de la série sur le fait de prévoir des faits réelles.

« L’agression historique ne disparaît jamais vraiment, il faut être très vigilant. En 1998, lorsque cet épisode a été diffusé, c’était peut-être le zénith des relations américano-russes. Mais, depuis que le président russe Vladimir Poutine est entré en fonction, presque tout le monde a fait savoir qu’il était un « méchant » et que de mauvaises choses allaient se produire. » explique Al Jean avant de préciser, « Il y a le genre de prédiction où nous faisons référence à quelque chose qui s’est produit, qui se reproduira – nous espérons que cela ne se produira pas, mais malheureusement, c’est le cas ici. ».