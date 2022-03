Booba détruit Tanguy David et se fait censurer sur Twitter

Booba fracasse Tanguy David, Twitter sévit !

Le militant d’Eric Zemmour, Tanguy David a réussi à faire censurer Booba sur Twitter mais la réplique du rappeur de 45 ans ne s’est pas faite attendre. Entre ses derniers clashs avec Gims et Vald, Kopp a répondu à l’étudiant en droit qui lui avait demandé un débat démocratique avant de se faire sanctionner par le réseau social.

Après son soutien à Eric Zemmour, Tanguy David a été ciblé par Booba, le jeune homme s’est défendu. « Depuis les États-Unis, Booba, multimillionnaire & pré-retraité du rap, me qualifie de « quota ». Au lieu de jouer au jeune, que ce pseudo-rappeur vienne exercer le débat démocratique. Je lui rappellerai les règles du CSA & lui donnerai la leçon d’antiracisme qu’il mérite » a-t-il déclaré il y a quelques jours envers B2O.

Kopp avertit et bloqué pendant 12h

« Quota, colonisé, traître django, putréfaction lâche, esclave, bounty, nè*re de maison, serpillière, manipulé voué à l’échec, blood eagle, vient me donner une leçon tu vas voir clair » a sévèrement réagi Booba dans un tweet qui a finalement disparu. Sanctionné par le réseau social pour ce tweet, le DUC n’a pas lâché l’affaire maigre cet avertissement.

« Dis à ton daron d’effacer son Facebook sinon y va t’mettre dans la sauce » et « Pu*ain j’viens d’taper 12H de GAV twitter. C’est chaud la GAV twitter laisse tomber… » a-t-il ajouté tout en mentionnant Tanguy David et une capture d’écran du message de Twitter l’avertissant d’avoir enfreint les règles de la communauté.

B2O l’accuse d’avoir blanchi sa peau

Pendant la suspension de 12 heures de Kopp, Tanguy David a mis en ligne une vidéo en s’adressant une nouvelle fois au rappeur, « J’invite Booba à débattre avec moi. Nous parlerons d’exclusion, de discrimination et de racisme. Et je lui donnerai la leçon d’antiracisme qu’il mérite. » commente-t-il en ajoutant « Vald avait déjà remis Booba à sa place, il me semble.« . Un débat refusé par B2O, « Écoute Mamadou je sais que tu es supérieure à moi intellectuellement, de plus je ne débat pas avec le personnel. Je vais donc simplement décliner. Bravo pour cette impressionnante victoire Mamadou. Tu as un joli bureau » a-t-il répondu.

« T’as commencé à te blanchir la peau ou c’est à force de faire la vaisselle chez ton maître » a ensuite ajouté Booba puis « Ressaisis-toi Mamadou » pour se moquer de Tanguy David tout en publiant une capture d’écran avec un zoom sur les mains de ce dernier.

.@tanguy_france dis à ton daron d’effacer son Facebook sinon y va t’mettre dans la sauce 🥶 pic.twitter.com/b676Ii2Fw6 — Booba (@booba) February 26, 2022

.@tanguy_france putain j’viens d’taper 12H de GAV twitter. C’est chaud la GAV twitter laisse tomber… pic.twitter.com/unIpjqmyD9 — Booba (@booba) February 26, 2022