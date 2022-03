Booba s’agace sur la guerre en Ukraine, « Comme si la France et les USA avaient des leçons à donner. »

« Nous rentrons en guerre contre la Russie pour un conflit qui ne nous regarde pas » affirme Booba qui vient d’exposer son opinion dans une story Instagram sur la guerre en Ukraine suite à l’attaque de la Russie en donnant son avis personnel sur cette invasion.

Booba se lâche sur le conflit russo-ukrainien

Depuis le début de cette guerre lancée par Vladimir Poutine, le monde entier s’exprime sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Des événements sportifs ont été annulés ou déplacés dans des autres pays comme la finale de la Ligue des Champions. Les équipes de football Russes ont été sanctionnées notamment par la FIFA et l’UEFA, elles sont exclus de toutes les compétitions Européennes ou encore de la prochaine Coupe du monde. « C’est la bonne décision. Les footballeurs et les supporters russes ne sont pas responsables de ça, mais je ne peux pas imaginer jouer un match contre la Russie dans une situation où l’agression armée en Ukraine se poursuit. » s’est notamment confié le joueur polonais Robert Lewandowski sur Twitter sur le choix des dirigeants des fédérations de football. Booba de son côté a également décidé de prendre la parole pour livrer sa vision à ce sujet.

« Et voilà on entre en guerre contre la Russie pour un conflit qui ne nous regarde pas. Comme si la France et les USA avaient des leçons à donner à la Russie. Comme si on était mieux. On va envoyer des innocents à l’abattoir » commente Booba dans une coure séquence postée sur les réseaux le weekend dernier. Dans une ancienne interview pour Brut, l’interprète de Rapti World avait fait part de son admiration pour le président Russe. « Vladimir Poutine. J’aimerai bien discuter avec Vladimir Poutine » avait-il répondu sur la personne en particulier qu’il rêve de rencontrer à l’époque mais aujourd’hui son choix serait sans doute bien différent.

