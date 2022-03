Damso et Angèle avaient promis une surprise, elle est enfin là

Le morceau prend une autre dimension avec ce live ! Damso et Angèle avaient annoncé il y a quelques jours sur les réseaux une surprises aux fans, les deux artistes viennent enfin de la dévoiler avec la mise en ligne d’une vidéo de la version orchestrale de « Démons ».

« Nonante-Cinq » déjà plus de 175 000 ventes

« Quand Angèle est venue nous chercher pour faire une session live de Démons, on avait deux obsessions en tête : trouver un lieu grandiose, qui mette en valeur cette version orchestrale, et faire apparaitre les fameux démons… La Chapelle des Beaux-Arts était parfaite, pleine de statues et de fresques majestueuses et inquiétantes, comme si les démons et les anges figés en plein combat autour d’Angèle et de Damso. Nous sommes super heureux qu’Angèle et Damso aient partagé l’envie de la Blogothèque de faire un morceau en live, de chanter dans ce lieu fou, à l’acoustique unique, sans filet et en un seul plan. On a le sentiment qu’ensemble, nous avons donné un nouveau souffre, encore plus lyrique, à cette chanson puissante. »

Angèle featuring Damso « Démons » session live orchestral dispo !